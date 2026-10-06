В Ижевске подростка задержали по подозрению в убийстве дедушки

В Ижевске подросток обвиняется в смертельном избиении дедушки В Ижевске подростка задержали по подозрению в убийстве дедушки

Москва6 окт Вести.Следственный отдел по Первомайскому району города Ижевска СУ СК РФ по Удмуртской Республике возбудил уголовное дело по статье об убийстве по факту обнаружения тела 71-летнего местного жителя в одной из квартир. Об этом региональное ведомство сообщает в MAX.

В совершении преступления обвиняется 16-летний уроженец города Нижнекамска Республики Татарстан, учащийся одного из учреждений среднего профессионального образования Ижевска говорится в сообщении

По материалам следствия, 5 октября днем фигурант, находясь в квартире своего дедушки, нанес ему множественные удары по различным частям тела, в том числе по голове и жизненно важным органам, используя твердый тупой предмет и нож. Потерпевший скончался.

Полиция задержала подростка. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. Фигуранту предъявили обвинение.

Подросток признал свою вину. В ближайшее время он будет заключен под стражу. Проводятся следственные действия для установление всех обстоятельств совершенного преступления.