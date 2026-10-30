Москва30 октВести.22-летний житель Ижевска предстанет перед судом по обвинению в убийстве деда. Об этом сообщили в СУ СК России по Удмуртии на странице во "ВКонтакте".
Было завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего юноши, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего.
7 августа в квартире на улице Городок Строителей молодой человек будучи в состоянии алкогольного опьянения сильно избил руками, ногами и предметами своего пожилого деда. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Проведен комплекс следственных действий, в том числе допросы свидетелей, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, получены заключения медицинских, психиатрических и иных судебных экспертиз, что позволило сформировать доказательственную базу по делуотмечается в сообщении
Уголовное дело направлено в суд.