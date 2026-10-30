В Ижевске будут судить 22-летнего парня за убийство деда

В Ижевске пройдет суд над 22-летним юношей, который до смерти избил деда В Ижевске будут судить 22-летнего парня за убийство деда

Москва30 окт Вести.22-летний житель Ижевска предстанет перед судом по обвинению в убийстве деда. Об этом сообщили в СУ СК России по Удмуртии на странице во "ВКонтакте".

Было завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего юноши, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего.

7 августа в квартире на улице Городок Строителей молодой человек будучи в состоянии алкогольного опьянения сильно избил руками, ногами и предметами своего пожилого деда. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Проведен комплекс следственных действий, в том числе допросы свидетелей, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, получены заключения медицинских, психиатрических и иных судебных экспертиз, что позволило сформировать доказательственную базу по делу отмечается в сообщении

Уголовное дело направлено в суд.