Камеры зафиксировали момент убийства подростка в кинотеатре в Приморье Убийство подростка в Приморье зафиксировали камеры видеонаблюдения

Москва5 ноя Вести.Момент убийства 16-летнего подростка в Большом Камне зафиксировали камеры видеонаблюдения, они изъяты следствием. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

С камер наружного видеонаблюдения изъяты и осмотрены видеозаписи, на которых зафиксировано убийство несовершеннолетнего. Назначены медицинская, наркологическая, психиатрическая и биологические судебные экспертизы говорится в сообщении

По версии следствия, вечером 3 ноября компания подростков отдыхала недалеко от кинотеатра. К ним подошел ранее незнакомый 42-летний мужчина, с которым у одного из несовершеннолетних возник конфликт. Во время перепалки мужчина начал угрожать ему ножом. Подросток, пытаясь скрыться от агрессивного прохожего, забежал в кинотеатр, однако злоумышленник догнал его и нанес не менее одного удара ножом в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался.

В рамках расследования уголовного дела об убийстве следователи осмотрели место происшествия, в ходе которого обнаружен и изъят нож.

Фигуранту предъявлено обвинение, суд заключил его под стражу.