Москва4 нояВести.Задержанный по подозрению в убийстве 16-летнего школьника в Приморском крае на момент совершения преступления работал диспетчером, а ранее был учителем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.
Информация о том, что в момент совершения преступления подозреваемый работал учителем - не соответствует действительности. Когда-то он действительно им был. На данный момент мужчина работал диспетчеромотметили в управлении
Как уточняется, подозреваемый был опрошен, и 5 ноября в отношении него планируется избрать меру пресечения.
Ранее сообщалось, что в городе Большой Камень Приморского края 42-летний мужчина с ножом набросился на 16-летнего подростка в кинотеатре. От удара в грудь школьник скончался на месте.