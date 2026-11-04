Задержанный по подозрению в убийстве школьника в Приморье работал диспетчером Мужчина, зарезавший подростка в Приморье, работал диспетчером

Москва4 ноя Вести.Задержанный по подозрению в убийстве 16-летнего школьника в Приморском крае на момент совершения преступления работал диспетчером, а ранее был учителем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Информация о том, что в момент совершения преступления подозреваемый работал учителем - не соответствует действительности. Когда-то он действительно им был. На данный момент мужчина работал диспетчером отметили в управлении

Как уточняется, подозреваемый был опрошен, и 5 ноября в отношении него планируется избрать меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в городе Большой Камень Приморского края 42-летний мужчина с ножом набросился на 16-летнего подростка в кинотеатре. От удара в грудь школьник скончался на месте.