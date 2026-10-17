В порту Находки погиб докер, СК и прокуратура начали проверки Докера убило конвейерной лентой в порту Находки

Москва17 окт Вести.Происшествие с летальным исходом случилось в морском порту Находки в Приморье, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура

По данным ведомства, ЧП произошло накануне, 16 октября.

В морском порту города Находки, где осуществляет деятельность одна из стивидорных компаний, при производстве погрузочно-разгрузочных работ конвейерной лентой смертельно травмирован … докер-механизатор говорится в заявлении надзорного ведомства в MAX

Уточняется, что погибшему докеру был 31 год.

В настоящее время Находкинская транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства об охране труда.

Кроме того, доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о нарушении требований охраны труда, проводят сотрудники Восточного МСУТ СК России.