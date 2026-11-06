Москва6 нояВести.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели строителя, упавшего в шахту лифта во Владивостоке, сообщается в MAX-канале ведомства Приморского края.
На строительстве жилого комплекса на улице Борисенко 5 ноября 2026 года рабочий упал в шахту лифта. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человекаговорится в сообщении
По версии следствия, падение рабочего стало возможным из-за нарушения правил охраны труда и техники безопасности.
Проводится следствие.