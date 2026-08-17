Москва17 авгВести.Прокуратура Кировского района Саратова по поручению областного прокурора Романа Пантелеева взяла на контроль ход проверки, организованной по факту гибели рабочего на одной из городских строительных площадок, сообщает надзорный орган в мессенджере MAX.

По предварительным данным, днем 17 августа на строительстве многоквартирного дома № 2 по улице Афанасия Шилина Афанасия произошло падение стрелы башенного крана на крышу здания.

В результате происшествия рабочий получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью

отмечается в публикации

Следственные органы организовали процессуальную проверку по этому поводу, ход и результаты взяты на контроль прокуратурой. Кроме того, будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при ведении строительных работ.