Москва17 авгВести.Прокуратура Кировского района Саратова по поручению областного прокурора Романа Пантелеева взяла на контроль ход проверки, организованной по факту гибели рабочего на одной из городских строительных площадок, сообщает надзорный орган в мессенджере MAX.
По предварительным данным, днем 17 августа на строительстве многоквартирного дома № 2 по улице Афанасия Шилина Афанасия произошло падение стрелы башенного крана на крышу здания.
В результате происшествия рабочий получил телесные повреждения, несовместимые с жизньюотмечается в публикации
Следственные органы организовали процессуальную проверку по этому поводу, ход и результаты взяты на контроль прокуратурой. Кроме того, будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при ведении строительных работ.