Прокуратура взяла на контроль проверку гибели рабочего на стройке в Саратове

Стрела башенного крана упала на стройплощадке в Саратове, погиб рабочий Прокуратура взяла на контроль проверку гибели рабочего на стройке в Саратове

Москва17 авг Вести.Прокуратура Кировского района Саратова по поручению областного прокурора Романа Пантелеева взяла на контроль ход проверки, организованной по факту гибели рабочего на одной из городских строительных площадок, сообщает надзорный орган в мессенджере MAX.

По предварительным данным, днем 17 августа на строительстве многоквартирного дома № 2 по улице Афанасия Шилина Афанасия произошло падение стрелы башенного крана на крышу здания.

В результате происшествия рабочий получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью отмечается в публикации

Следственные органы организовали процессуальную проверку по этому поводу, ход и результаты взяты на контроль прокуратурой. Кроме того, будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при ведении строительных работ.