Монтажник упал в шахту лифта на стройке в Уфе

В Уфе погиб рабочий после падения в шахту лифта Монтажник упал в шахту лифта на стройке в Уфе

Москва16 авг Вести.В Уфе погиб рабочий на стройке многоэтажного дома. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Башкортостан.

Инцидент произошел 13 августа на улице Айская. Мужчина выполнял строительно-монтажные работы в одной из строящихся высоток.

34-летний рабочий с большой высоты упал в шахту лифта. От полученных в результате падения телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Прокуратура организовала проверку требований безопасности при выполнении монтажных работ. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.