Москва13 сенВести.В Саратовской области произошло падение бетонной плиты на одного из рабочих. В результате полученных травм он скончался. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК по региону.
Трагический инцидент произошел днем 13 сентября.
Возбуждено уголовное дело по факту гибели 22-летнего рабочего в результате падения бетонной плиты по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФговорится в MAX
Уточняется, что нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека произошло во время демонтажа здания.
Все обстоятельства, причины и условия устанавливаются.