Москва13 сенВести.В Саратовской области произошло падение бетонной плиты на одного из рабочих. В результате полученных травм он скончался. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК по региону.

Трагический инцидент произошел днем 13 сентября.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели 22-летнего рабочего в результате падения бетонной плиты по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ

говорится в MAX

Уточняется, что нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека произошло во время демонтажа здания.

Все обстоятельства, причины и условия устанавливаются.