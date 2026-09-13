СК Саратовской области возбудил дело по факту падения плиты на рабочего

В Саратовской области бетонная плита насмерть придавила рабочего СК Саратовской области возбудил дело по факту падения плиты на рабочего

Москва13 сен Вести.В Саратовской области произошло падение бетонной плиты на одного из рабочих. В результате полученных травм он скончался. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК по региону.

Трагический инцидент произошел днем 13 сентября.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели 22-летнего рабочего в результате падения бетонной плиты по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ говорится в MAX

Уточняется, что нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека произошло во время демонтажа здания.

Все обстоятельства, причины и условия устанавливаются.