Москва3 июлВести.В Саратове двое рабочих погибли после того, как спустились в колодец городской сети водоснабжения. Как сообщает СУ СКР по региону, по факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ… Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертизаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Трагедия произошла 3 июля, в пятницу, на улице Технической. Рабочие спустились в колодец, чтобы проверить выполненние врезки, при этом на них не было средств индивидуальной защиты. В какой-то момент мужчины потеряли сознание и погибли.