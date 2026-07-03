Уголовное дело возбуждено после гибели рабочих в колодце в Саратове

Двое рабочих погибли в колодце в Саратове, возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено после гибели рабочих в колодце в Саратове

Москва3 июл Вести.В Саратове двое рабочих погибли после того, как спустились в колодец городской сети водоснабжения. Как сообщает СУ СКР по региону, по факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ… Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла 3 июля, в пятницу, на улице Технической. Рабочие спустились в колодец, чтобы проверить выполненние врезки, при этом на них не было средств индивидуальной защиты. В какой-то момент мужчины потеряли сознание и погибли.