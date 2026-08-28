В Ленобласти возбуждено дело после гибели рабочего при падении с высоты

В Ленобласти рабочий погиб при падении с высоты 12-го этажа В Ленобласти возбуждено дело после гибели рабочего при падении с высоты

Москва28 авг Вести.В деревне Новое Девяткино 22-летний рабочий погиб при падении с высоты 12-го этажа строящегося многоквартирного дома, по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Ленинградской области.

Трагедия произошла 27 августа при производстве строительных работ.

От полученных травм мужчина скончался на месте … Возбуждено уголовное дело по … ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, которые привели к гибели рабочего, а также лица, ответственные за соблюдение требований безопасности при организации и производстве строительных работ.