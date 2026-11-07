Москва7 нояВести.В Йошкар-Оле рабочий погиб, упав с высоты на территории одной из ремонтных площадок. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. Об этом сообщает СУ СКР по Марий Эл.
Трагедия произошла при замене отвода надземной тепловой магистрали.
По факту гибели работника на производственной площадке по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ… Монтажник, находившийся в зоне действия экскаватора и выполнявший свои трудовые обязанности, в результате столкновения с техникой упал с высоты. От полученных травм мужчина скончался на местеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Следственные органы устанавливают детали случившегося.