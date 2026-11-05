Москва5 нояВести.Во Владивостоке рабочий упал в шахту лифта на стройке жилого комплекса и погиб, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.
Несчастный случай произошел днем 5 ноября на стройплощадке ЖК на улице Борисенко.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)говорится в сообщении
В свою очередь прокуратура даст оценку соблюдению требований охраны труда и техники безопасности.