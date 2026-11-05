Рабочий упал в шахту лифта строящегося ЖК во Владивостоке и погиб

Во Владивостоке рабочий погиб, упав в шахту лифта на стройке Рабочий упал в шахту лифта строящегося ЖК во Владивостоке и погиб

Москва5 ноя Вести.Во Владивостоке рабочий упал в шахту лифта на стройке жилого комплекса и погиб, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

Несчастный случай произошел днем 5 ноября на стройплощадке ЖК на улице Борисенко.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в сообщении

В свою очередь прокуратура даст оценку соблюдению требований охраны труда и техники безопасности.