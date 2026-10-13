Горняк погиб в результате ЧП на шахте "Обуховская" в Ростовской области

Помощник взрывника погиб из-за несчастного случая на шахте в Ростовской области Горняк погиб в результате ЧП на шахте "Обуховская" в Ростовской области

Москва13 окт Вести.На шахте "Обуховская" в Ростовской области призошел несчастный случай, в результате которого погиб проходчик, помощник взрывника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Уточняется, что трагедия произошла во вторник, 13 октября, во время подготовки к взрывным работам.

На шахте "Обуховская" при проведении подготовительных мероприятий к взрывным работам в подготовительном забое произошел несчастный случай, в результате которого получил травмы, не совместимые с жизнью, один сотрудник предприятия – проходчик, помощник взрывника цитирует сообщение правительства агентство

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.