Москва28 нояВести.В городе Шахты Ростовской области мужчина погиб в результате пожара. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 26 ноября на улице Челнокова – там вспыхнул бесхозный сарай. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
В ходе тушения огнеборцы обнаружили тело погибшего. Его личность сейчас устанавливается.
Загорелся бесхозный сарай на улице Челнокова. В ходе тушения огнеборцы МЧС России обнаружили погибшегоговорится в публикации
В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.
Названа предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с огнем.