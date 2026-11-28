Мужчина погиб при пожаре в бесхозном сарае в Шахтах Ростовской области

В Шахтах Ростовской области при тушении сарая найден погибший мужчина Мужчина погиб при пожаре в бесхозном сарае в Шахтах Ростовской области

Москва28 ноя Вести.В городе Шахты Ростовской области мужчина погиб в результате пожара. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 26 ноября на улице Челнокова – там вспыхнул бесхозный сарай. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

В ходе тушения огнеборцы обнаружили тело погибшего. Его личность сейчас устанавливается.

Загорелся бесхозный сарай на улице Челнокова. В ходе тушения огнеборцы МЧС России обнаружили погибшего говорится в публикации

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Названа предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с огнем.