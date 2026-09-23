Москва23 сенВести.Мужчина погиб при возгорании автомобиля в Саратове, по факту произошедшего организована доследственная проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Предварительно, 23 сентября соседи заметили возгорание автомобиля на стоянке по улице Рижская.
Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание … В автомобиле было обнаружено тело мужчины … Проводится доследственная проверкаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства.