Мужчина погиб при возгорании автомобиля в Саратове Автомобиль загорелся в Саратове — погиб мужчина, находившийся внутри

Москва23 сен Вести.Мужчина погиб при возгорании автомобиля в Саратове, по факту произошедшего организована доследственная проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, 23 сентября соседи заметили возгорание автомобиля на стоянке по улице Рижская.

Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание … В автомобиле было обнаружено тело мужчины … Проводится доследственная проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства.