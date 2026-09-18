Автомобилист погиб в Саратовской области, протаранив опору теплотрассы В Саратовской области автомобиль протаранил опору теплотрассы, водитель погиб

Москва18 сен Вести.В Саратовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб автомобилист. Об этом сообщил региональный главк МВД России.

Авария произошла в Балашове 18 сентября около 2.06 вблизи дома №188 на Советской улице. Предварительно установлено, что водитель 2007 года рождения на Lada Priora допустил наезд на препятствие в виде опоры теплотрассы.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины ДТП.