Труп мужчины обнаружен после пожара в жилом доме на Сахалине

На Сахалине обнаружен труп мужчины после пожара в жилом доме Труп мужчины обнаружен после пожара в жилом доме на Сахалине

Москва19 ноя Вести.На Сахалине организована доследственная проверка по факту гибели мужчины в результате пожара в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.

20 ноября при тушении пожара в жилом доме по улице Центральной в с. Горнозаводск Невельского района обнаружено тело мужчины с термическими ожогами. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза говорится в канале ведомства на платформе MAX

В рамках проверки следователям предстоит установить обстоятельства случившегося, причины возгорания и гибели мужчины.