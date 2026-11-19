Москва19 нояВести.На Сахалине организована доследственная проверка по факту гибели мужчины в результате пожара в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.
20 ноября при тушении пожара в жилом доме по улице Центральной в с. Горнозаводск Невельского района обнаружено тело мужчины с термическими ожогами. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертизаговорится в канале ведомства на платформе MAX
В рамках проверки следователям предстоит установить обстоятельства случившегося, причины возгорания и гибели мужчины.