Москва11 октВести.В Лабытнанги пожар вспыхнул в жилом доме, в результате происшествия один мужчина погиб, один пострадал. По факту произошедшего организована доследственная проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).
Трагедия произошла ночью 11 октября в доме №77 по улице Леонида Гиршгорна.
Погиб мужчина 1976 г.р. Другой пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь … Для установления причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза … Организовано проведение доследственной проверки по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, опрошены очевидцы пожара.
Предварительно, причиной произошедшего является неосторожное обращение с огнем, однако точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.