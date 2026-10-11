Проверка проводится после пожара на Ямале с погибшим и пострадавшим

Один человек погиб, один пострадал при пожаре на Ямале Проверка проводится после пожара на Ямале с погибшим и пострадавшим

Москва11 окт Вести.В Лабытнанги пожар вспыхнул в жилом доме, в результате происшествия один мужчина погиб, один пострадал. По факту произошедшего организована доследственная проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Трагедия произошла ночью 11 октября в доме №77 по улице Леонида Гиршгорна.

Погиб мужчина 1976 г.р. Другой пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь … Для установления причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза … Организовано проведение доследственной проверки по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, опрошены очевидцы пожара.

Предварительно, причиной произошедшего является неосторожное обращение с огнем, однако точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.