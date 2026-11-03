МЧС: пожарные при тушении частного дома в Алтайском крае обнаружили тело мужчины

Мужчина погиб в результате пожара в частном доме в Алтайском крае МЧС: пожарные при тушении частного дома в Алтайском крае обнаружили тело мужчины

Москва3 ноя Вести.Ночью в селе Повалиха Первомайского района загорелся частный жилой дом и надворные постройки, погиб мужчина, женщина спаслась через окно, сообщается в MAX-канале МЧС Алтайского края.

На момент прибытия пожарных строение и прилегающие к нему здания были охвачены огнем, существовала угроза распространения пламени на соседние. Огонь повредил стены, уничтожил крыши и перекрытия. Произошла разгерметизация газового баллона.

В ходе тушения газодымозащитники обнаружили под завалами тело мужчины. До прибытия пожарных горящее помещение через окно самостоятельно покинула женщина говорится в сообщении

К ликвидации возгорания привлекались семь единиц техники и 17 человек личного состава.