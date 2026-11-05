Пенсионер погиб при пожаре в Тульской области, еще один человек пострадал

Пожар вспыхнул в доме в Тульской области — один человек погиб, один пострадал Пенсионер погиб при пожаре в Тульской области, еще один человек пострадал

Москва5 ноя Вести.Пожар вспыхнул в частном жилом доме в Тульской области, в результате произошедшего 87-летний мужчина погиб, 63-летний мужчина пострадал. Об этом сообщило региональное МЧС России.

Около 05.30 мск спасателям поступило сообщение о возгорании частного дома на 4-х хозяев на улице Железнодорожная в микрорайоне Северо-Задонск городского округа Донской.

Спустя 8 минут на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Возгорание было потушено на 22,5 кв.м. От МЧС России привлекались 12 человек и 4 единицы техники. говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что пострадавший мужчина был доставлен в лечебное учреждение с отравлением продуктами горения.

Причина произошедшего устанавливается.