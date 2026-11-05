Москва5 нояВести.Пожар вспыхнул в частном жилом доме в Тульской области, в результате произошедшего 87-летний мужчина погиб, 63-летний мужчина пострадал. Об этом сообщило региональное МЧС России.
Около 05.30 мск спасателям поступило сообщение о возгорании частного дома на 4-х хозяев на улице Железнодорожная в микрорайоне Северо-Задонск городского округа Донской.
Спустя 8 минут на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Возгорание было потушено на 22,5 кв.м. От МЧС России привлекались 12 человек и 4 единицы техники.говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Отмечается, что пострадавший мужчина был доставлен в лечебное учреждение с отравлением продуктами горения.
Причина произошедшего устанавливается.