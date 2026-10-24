В алтайском селе при тушении пожара обнаружено тело мужчины

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Алтайском крае В алтайском селе при тушении пожара обнаружено тело мужчины

Москва24 окт Вести.В Павловском районе Алтайской области жертвой пожара в частном жилом доме стал мужчина. Подробности в MAX сообщает региональный главк МЧС.

Пожар в двухквартирном жилом доме в селе Колыванское вспыхнул в ночь на 24 октября. Прибывшие пожарные подразделения начали тушение открытого огня. Сохранялась угроза распространения пламени на соседние строения.

Огнеборцам пришлось работать в условиях сильного задымления и высоких температур… В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. говорится в мессенджере

Огонь серьезно повредил несущие стены, кровлю, потолочные перекрытия на общей площади около 100 квадратных метров. Уничтожены личные вещи жильцов. К тушению привлекались 12 пожарных и добровольцев, использовалось 5 единиц техники.

Предварительной причиной пожара названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.