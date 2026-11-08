Трое человек погибли в двух пожарах на Алтае

На Алтае в двух пожарах погибли трое человек Трое человек погибли в двух пожарах на Алтае

Москва8 ноя Вести.Трое человек погибли в результате двух пожаров в частных жилых домах в Алтайском крае. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Одно из ЧП произошло вечером 7 ноября в райцентре Завьялово на улице 8 Марта.

На момент прибытия первых пожарных подразделений из частного жилого дома шел дым. Площадь горения составила 8 квадратных метров. На пожаре погибли два человека: мужчина 1979 и женщина 1946 годов рождения уточняется в канале ведомства в MAX

Второй пожар случился ночью 8 ноября в селе Хлопуново Шипуновского района в частном жилом доме на площади 15 кв. м.

Силами пожарных из дома спасена женщина 1958 года рождения, с ожогами доставлена в больницу. В доме находился еще один человек (мужчина 1988 года рождения), но, к сожалению, спасти его не удалось говорится в сообщении

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной возгорания в обоих случаях стала неосторожность при курении.