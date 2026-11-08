Тела троих человек обнаружены при тушении пожара в жилом доме в ЕАО

Трое человек погибли при пожаре в жилом доме в ЕАО Тела троих человек обнаружены при тушении пожара в жилом доме в ЕАО

Москва8 ноя Вести.В Европейской автономной области (ЕАО) при пожаре в жилом доме погибли трое человек. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

ЧП произошло в селе Амурзет Октябрьского района. Информация о возгорании поступила в МЧС в 01.29 по местному времени. На момент прибытия первых пожарных расчетов в 01.33 здание было полностью охвачено пламенем.

В ходе разведки и тушения звеном газодымозащитной службы на полу был обнаружен погибший, мужчина. В соседних помещениях - мужчина и женщина без признаков жизни. Их личности устанавливаются говорится на сайте ведомства.

Согласно предварительным данным, площадь пожара составила 35 кв. м. Причины возгорания, а также обстоятельства гибели граждан устанавливаются следственно-оперативной группой.