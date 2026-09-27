Москва27 сенВести.В Тверской области устанавливают обстоятельства пожара в частном жилом доме, в результате которого погибли три человека, организована проверка, сообщили в региональном ГУ МЧС и прокуратуре.
Трагедия произошла утром 27 сентября в деревне Красный Сад.
К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение жилого строения. В ходе тушения пожара обнаружены тела трех погибших (взрослых)сказано в сообщении
По факту происшествия проводится проверка, принятие процессуального решения находятся на контроле прокуратуры.