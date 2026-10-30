Москва30 октВести.В Саратове в результате пожара в частном жилом доме трое человек погибли и один пострадал. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Информация о ЧП на улице Холмогорской поступила спасателям 30 октября в 15.32.
Горел частный дом, огонь распространился на 120 кв. м. С места в ожоговый центр была госпитализирована 68-летняя женщина. При разборе конструкций дома были обнаружены трое погибших (личности устанавливаются)говорится в канале ведомства на платформе MAX
В настоящее время дознаватели МЧС выясняют обстоятельства и причину возгорания.