Трое человек погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в Саратове

В Саратове при пожаре в частном доме погибли трое человек Трое человек погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в Саратове

Москва30 окт Вести.В Саратове в результате пожара в частном жилом доме трое человек погибли и один пострадал. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Информация о ЧП на улице Холмогорской поступила спасателям 30 октября в 15.32.

Горел частный дом, огонь распространился на 120 кв. м. С места в ожоговый центр была госпитализирована 68-летняя женщина. При разборе конструкций дома были обнаружены трое погибших (личности устанавливаются) говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время дознаватели МЧС выясняют обстоятельства и причину возгорания.