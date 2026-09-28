Москва28 сенВести.Тела трех погибших обнаружены в горящем частном доме №57 по проезду Юности в Алейске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю на официальном сайте.
Сообщение о возгорании поступило 27 сентября в 23.44 по местному времени.
Звеном ГДЗС на пожаре обнаружены трое погибшихнаписали в пресс-службе
В 01.10 28 сентября пожар был локализован на площади 90 кв. м. В 03.36 возгорание ликвидировано силами 22 человек на семи единицах техники, в том числе 11 сотрудников МЧС на четырех единицах техники.
По предварительным данным, причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.