Три человека погибли при пожаре в частном доме в Алейске Алтайского края

Тела трех погибших обнаружены в горящем доме на Алтае Три человека погибли при пожаре в частном доме в Алейске Алтайского края

Москва28 сен Вести.Тела трех погибших обнаружены в горящем частном доме №57 по проезду Юности в Алейске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю на официальном сайте.

Сообщение о возгорании поступило 27 сентября в 23.44 по местному времени.

Звеном ГДЗС на пожаре обнаружены трое погибших написали в пресс-службе

В 01.10 28 сентября пожар был локализован на площади 90 кв. м. В 03.36 возгорание ликвидировано силами 22 человек на семи единицах техники, в том числе 11 сотрудников МЧС на четырех единицах техники.

По предварительным данным, причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.