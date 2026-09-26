Москва26 сенВести.В Пермском крае в результате пожара в частном доме погибли три человека. Их тела нашли после ликвидации возгорания, личности устанавливаются. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Возгорание произошло в деревне Алебастрово утром 26 сентября, в субботу.
При разборе завалов были обнаружены тела трех человек, их личности устанавливаются. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при куренииговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Детали и все обстоятельства случившегося выясняются.