Тела троих человек найдены после пожара в частном доме в Пермском крае

В Прикамье устанавливают личности трех человек, чьи тела нашли в сгоревшем доме Тела троих человек найдены после пожара в частном доме в Пермском крае

Москва26 сен Вести.В Пермском крае в результате пожара в частном доме погибли три человека. Их тела нашли после ликвидации возгорания, личности устанавливаются. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Возгорание произошло в деревне Алебастрово утром 26 сентября, в субботу.

При разборе завалов были обнаружены тела трех человек, их личности устанавливаются. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Детали и все обстоятельства случившегося выясняются.