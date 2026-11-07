Москва7 нояВести.Пожар вспыхнул в доме на Камчатке — погибли 3 человека, еще один пострадал и был госпитализирован; по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Как сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю, трагедия произошла около 17.00 по местному времени (8.00 мск. — Ред.) в садоводческом некоммерческом товариществе "Орбита" в Елизовском округе. Горел одноэтажный бетонный дом с деревянной пристройкой размером 6х10 м. Отмечалось, что один мужчина успел самостоятельно эвакуироваться из горящего здания — он госпитализирован. Однако, в ходе тушения были обнаружены тела, предварительно, двух женщин и мужчины.
По данному факту следственными органами … возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи СК выехали на место происшествия для его осмотра с участием соответствующего специалистаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские для установления точных причин смерти погибших и пожарно-техническая — для определения очага и причины возгорания.
Расследование продолжается.