Три человека погибли, один пострадал при пожаре на Камчатке, возбуждено дело

Три человека погибли при пожаре на Камчатке, возбуждено дело Три человека погибли, один пострадал при пожаре на Камчатке, возбуждено дело

Москва7 ноя Вести.Пожар вспыхнул в доме на Камчатке — погибли 3 человека, еще один пострадал и был госпитализирован; по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Как сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю, трагедия произошла около 17.00 по местному времени (8.00 мск. — Ред.) в садоводческом некоммерческом товариществе "Орбита" в Елизовском округе. Горел одноэтажный бетонный дом с деревянной пристройкой размером 6х10 м. Отмечалось, что один мужчина успел самостоятельно эвакуироваться из горящего здания — он госпитализирован. Однако, в ходе тушения были обнаружены тела, предварительно, двух женщин и мужчины.

По данному факту следственными органами … возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи СК выехали на место происшествия для его осмотра с участием соответствующего специалиста говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские для установления точных причин смерти погибших и пожарно-техническая — для определения очага и причины возгорания.

Расследование продолжается.