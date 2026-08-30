Пожарные спасли женщину из горящего дома в селе Смоленское на Алтае

Один человек спасен из пожара в частном доме в Алтайском крае Пожарные спасли женщину из горящего дома в селе Смоленское на Алтае

Москва30 авг Вести.Женщина была спасена из горящего частного двухквартирного дома в селе Смоленское, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в мессенджере МАХ.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС вечером 29 августа. К месту происшествия выехали шесть человек личного состава на трех автоцистернах. Кроме того, в тушении участвовали двое членов добровольной пожарной дружины.

Площадь горения составила около 220 квадратных метров. Огнем полностью уничтожены кровля здания и потолочные перекрытия. Существенно повреждены несущие стены, а также находившиеся внутри личные вещи и мебель. В ходе разведки и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ из горящего строения через дверной проем была спасена женщина написали в пресс-службе

Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.