МСЧ: трое погибли, один пострадал при возгорании в частном жилом доме в ЯНАО

Три человека погибли при пожаре в жилом доме на Ямале МСЧ: трое погибли, один пострадал при возгорании в частном жилом доме в ЯНАО

Москва27 ноя Вести.Три человека погибли, один пострадал в результате пожара, произошедшего в частном жилом доме на территории ДНТ "Север" в Ямало-Ненецком автономном округе.

На пульт диспетчера пожарной связи города Салехарда поступило сообщение о возгорании одноэтажного частного жилого дома в ДНТ "Север". <...> По предварительным данным погибли три человека, один человек пострадал говорится в сообщении, опубликованном в канале регионального управления МЧС на платформе МАХ

По данным ведомства, огонь охватил кровлю дома по всей площади. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

Причина и ущерб устанавливаются дознавателями МЧС России.