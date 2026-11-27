Москва27 нояВести.Три человека погибли, один пострадал в результате пожара, произошедшего в частном жилом доме на территории ДНТ "Север" в Ямало-Ненецком автономном округе.
На пульт диспетчера пожарной связи города Салехарда поступило сообщение о возгорании одноэтажного частного жилого дома в ДНТ "Север". <...> По предварительным данным погибли три человека, один человек пострадалговорится в сообщении, опубликованном в канале регионального управления МЧС на платформе МАХ
По данным ведомства, огонь охватил кровлю дома по всей площади. В настоящее время открытое горение ликвидировано.
Причина и ущерб устанавливаются дознавателями МЧС России.