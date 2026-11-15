При пожаре в Макеевке погибли три человека

Двое мужчин и женщина погибли в горящем доме в Макеевке При пожаре в Макеевке погибли три человека

Москва15 ноя Вести.В Макеевке в ходе пожара погибли три человека. Об этом сообщает управление МЧС России по ДНР в MAX.

Днем в поселке Нижняя Крынка вспыхнул частный жилой дом. Соседка позвонила по телефону 101.

К сожалению, на месте огнеборцы обнаружили погибших – двоих мужчин и женщину. Их анкетные данные устанавливаются говорится в сообщении

Огонь захватил 84 квадратных метро и уничтожил кровлю, перекрытия, вещи и мебель. Причина пожара устанавливается.

На месте работали 11 специалистов и три единицы техники.