Москва15 нояВести.В Макеевке в ходе пожара погибли три человека. Об этом сообщает управление МЧС России по ДНР в MAX.
Днем в поселке Нижняя Крынка вспыхнул частный жилой дом. Соседка позвонила по телефону 101.
К сожалению, на месте огнеборцы обнаружили погибших – двоих мужчин и женщину. Их анкетные данные устанавливаютсяговорится в сообщении
Огонь захватил 84 квадратных метро и уничтожил кровлю, перекрытия, вещи и мебель. Причина пожара устанавливается.
На месте работали 11 специалистов и три единицы техники.