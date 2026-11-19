Тела двух мужчин и женщины найдены при разборе сгоревшего дома в Якутии

Тела трех человек обнаружены на месте пожара в Среднеколымске Якутии Тела двух мужчин и женщины найдены при разборе сгоревшего дома в Якутии

Москва19 ноя Вести.Останки трех человек найдены при разборе завалов на месте пожара в жилом доме в Среднеколымске, сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Саха в мессенджере МАХ.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

По данным следствия, 18 ноября 2026 года в четырехквартирном жилом доме, расположенном на ул. Строителей города Среднеколымска, произошло возгорание, в ходе локализации которого обнаружен погибший – хозяин квартиры 1983 г.р. В последующем в ходе разбора завалов на месте возгорания обнаружены обгоревшие останки тел мужчины и женщины со следами термического воздействия. Их личности устанавливаются написали в пресс-службе

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Ведется расследование уголовного дела.