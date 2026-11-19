В Якутии при разборе завалов сгоревшего дома нашли тела двоих человек

Тела двоих человек нашли в сгоревшем доме в Якутии В Якутии при разборе завалов сгоревшего дома нашли тела двоих человек

Москва19 ноя Вести.В Якутии при разборе завалов сгоревшего двухэтажного жилого дома в Среднеколымске нашли тела двоих погибших. Их личности устанавливаются. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

В ходе разбора и проливки на месте пожара огнеборцами обнаружены еще двое погибших, личности устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватели… Обстоятельства происшествия, причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются говорится в сообщении ведомства

Возгорание произошло днем 18 ноября, в среду. Огонь охватил 180 квадратных метров, строение полностью уничтожено. К ликвидации пожара привлекались 10 специалистов с применением трех единиц техники.