Двое пенсионеров погибли при пожаре в квартире в Ярославской области

Двое пенсионеров погибли при пожаре в Ярославской области Двое пенсионеров погибли при пожаре в квартире в Ярославской области

Москва6 ноя Вести.Двое пенсионеров погибли при пожаре, вспыхнувшем в квартире многоэтажки в Тутаеве. Об этом сообщило МЧС по Ярославской области.

Трагедия произошла на проспекте 50-летия Победы. Пожарные из подъезда эвакуировали 22 жильца, которые не пострадали. Звеном газодымозащитной службы на месте возгорания были найдены погибшие: 70-летняя женщина и 72-летний мужчина говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Пожар ликвидировали 23 спасателя и 6 единиц техники. В настоящее время рассматриваются две версии произошедшего: аварийный режим работы электрооборудования и тлеющее табачное изделие. Назначена пожарно-техническая экспертиза.