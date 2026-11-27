СК: возбуждено уголовное дело о гибели четырех человек при пожаре в Салехарде

СК возбудил дело после пожара с погибшими в жилом доме в Салехарде СК: возбуждено уголовное дело о гибели четырех человек при пожаре в Салехарде

Москва27 ноя Вести.Уголовное дело о гибели четырех человек, включая троих детей, в результате пожара в частном жилом доме возбуждено в Салехарде, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

Следственными органами СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту гибели четверых человек в результате пожара по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе МАХ

По данным СК, после тушения пожара в частном жилом доме в ДНТ "Север" в Салехарде были обнаружены тела женщины и трех детей. Находившемуся также во время пожара в доме мужчине удалось спастись, ему оказывают помощь медики.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти погибших.

Причины пожара будут установлены по результатам пожарной-технической судебной экспертизы.

Ранее о пожаре в ДНТ "Север", произошедшем в ночь на 27 ноября, сообщила пресс-служба МЧС ЯНАО. По данным ведомства, в результате происшествия погибли три человека, один пострадал.