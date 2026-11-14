В Ростовской области соседи спасли ребенка из горящего дома, его отец погиб

В Ростовской области соседи во время пожара вытащили ребенка через окно В Ростовской области соседи спасли ребенка из горящего дома, его отец погиб

Москва14 ноя Вести.В Городе Шахты Ростовской области соседи спасли 9-летнего ребенка. До приезда пожарных они смогли вытащить его через окно и передать медикам, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Трагический инцидент произошел в частном доме на улице Нахимова.

С ссадинами он был госпитализирован. Его отца, к сожалению, спасти не удалось - мужчина погиб сказано в сообщении ведомства в MAX

Уточняется, что площадь возгорания составила 15 квадратных метров, горели личные вещи. В ходе тушения огнеборцы обнаружили тело 35-летнего хозяина.