Москва14 нояВести.В Городе Шахты Ростовской области соседи спасли 9-летнего ребенка. До приезда пожарных они смогли вытащить его через окно и передать медикам, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Трагический инцидент произошел в частном доме на улице Нахимова.
С ссадинами он был госпитализирован. Его отца, к сожалению, спасти не удалось - мужчина погибсказано в сообщении ведомства в MAX
Уточняется, что площадь возгорания составила 15 квадратных метров, горели личные вещи. В ходе тушения огнеборцы обнаружили тело 35-летнего хозяина.