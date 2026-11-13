Малолетний ребенок погиб в результате пожара в частном доме в Домодедово

В подмосковном Домодедово при пожаре погиб маленький ребенок Малолетний ребенок погиб в результате пожара в частном доме в Домодедово

Москва13 ноя Вести.В городском округе Домодедово Московской области малолетний ребенок погиб в результате пожара в частном жилом доме. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Подмосковью на платформе MAX.

Отмечается, что возгорание произошло в СНТ "Пеленг-Борисово" 13 ноября 2026 года. Когда прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, дом был полностью охвачен огнем. При тушении спасатели обнаружили тело ребенка.

13 ноября 2026 года в СНТ "Пеленг-Борисово" городского округа Домодедово произошел пожар в частном жилом доме… В ходе тушения установлена гибель ребенка 2023 года рождения говорится в публикации

По предварительным данным, причиной ЧП стал аварийный режим работы бытового электрообогревателя.