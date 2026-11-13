СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка при пожаре в Домодедово

По факту гибели ребенка при пожаре в Подмосковье возбуждено уголовное дело СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка при пожаре в Домодедово

Москва13 ноя Вести.В подмосковном Домодедово возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в результате пожара, сообщается в MAX-канале СК Московской области.

Пожар произошел в пятницу, 13 ноября, в частном доме в СНТ "Пеленг-Борисово". В момент возгорания в доме находилась женщина и пятеро детей в возрасте от 1 года до 4 лет. После ликвидации огня обнаружено тело мальчика 2023 года рождения, женщине и остальным детям удалось спастись, они госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности говорится в сообщении ведомства

Предварительно, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети. Проводится следствие.