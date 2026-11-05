В Московской области жертвой пожара стал ребенок

Ребенок погиб на пожаре в подмосковном Ногинске В Московской области жертвой пожара стал ребенок

Москва5 ноя Вести.В Московской области в результате пожара погиб маленький ребенок. Информация размещена в канале MAX регионального главка.

Сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в мкр. Ногинск-9 Богородского городского округа поступило на пульт ЦППС Ногинского пожарно-спасательного гарнизона 3 ноября в 13.26.

В ходе тушения пожара установлена гибель несовершеннолетнего ребенка 2021 года рождения говорится в мессенджере

По предварительной версии, причиной пожара стал аварийный режим работы электроудлинителя, подключенного к электроприбору.