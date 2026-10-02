При пожаре в петербургской квартире погиб ребенок, родители в больнице

Младенец погиб при пожаре в Петербурге, родители выпрыгнули из окна При пожаре в петербургской квартире погиб ребенок, родители в больнице

Москва2 окт Вести.В Невском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело после гибели малолетнего ребенка при пожаре, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

Дело завели по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

Пожар произошел ночью 2 октября в квартире дома в 3-м Рабфаковском переулке.

После ликвидации возгорания на месте происшествия было обнаружено тело младенца. Двое взрослых госпитализированы с ожогами и травмами, полученными при падении с высоты: по предварительным данным, мужчина и женщина выпрыгнули из окна шестого этажа, спасаясь от огня отмечается в публикации

Сотрудники следственных органов, проводившие осмотр, установили, что электрические приборы и проводка в квартире исправны, а предполагаемый очаг возгорания находился на диване.

Расследование продолжается.