Москва2 октВести.В Невском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело после гибели малолетнего ребенка при пожаре, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.
Дело завели по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.
Пожар произошел ночью 2 октября в квартире дома в 3-м Рабфаковском переулке.
После ликвидации возгорания на месте происшествия было обнаружено тело младенца. Двое взрослых госпитализированы с ожогами и травмами, полученными при падении с высоты: по предварительным данным, мужчина и женщина выпрыгнули из окна шестого этажа, спасаясь от огняотмечается в публикации
Сотрудники следственных органов, проводившие осмотр, установили, что электрические приборы и проводка в квартире исправны, а предполагаемый очаг возгорания находился на диване.
Расследование продолжается.