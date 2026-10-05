В Богородске возбуждено дело после смерти женщины и ее 3-летнего сына на пожаре

В Богородске возбуждено дело после смерти женщины и ее ребенка на пожаре В Богородске возбуждено дело после смерти женщины и ее 3-летнего сына на пожаре

Москва5 окт Вести.В подмосковном Богородске возбуждено уголовное дело по факту смерти 41-летней женщины и ее 3-летнего сына при пожаре в садовом доме. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по … ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. — Ред.) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

Ногинская городская прокуратура добавила, что взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.

Трагедия произошла ранним утром 4 октября в поселке им. Воровского, СНТ "Станкоагрегат". Предварительная причина пожара - неисправность электросети, короткое замыкание.