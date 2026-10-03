СК завел дело после смерти бабушки и внучки при пожаре в Брянской области

Уголовное дело возбуждено после смерти в пожаре бабушки и внучки в городе Сельцо СК завел дело после смерти бабушки и внучки при пожаре в Брянской области

Москва3 окт Вести.Следователи выясняют причину гибели на пожаре двоих жителей города Сельцо, в том числе малолетнего, сообщает СУ СК по Брянской области.

Ранее стало известно, что ночью 3 октября там загорелся частный жилой дом. Погибли хозяйка жилища 1968 года рождения и ее внучка 2025 года рождения, уточнили в ведомстве.

По данному факту … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) говорится в публикации

На месте происшествия был проведен осмотр, изъяты необходимые для расследования предметы и объекты, в целях установления причин возгорания и гибели людей назначены судебные экспертизы, проинформировали в брянском Следкоме.