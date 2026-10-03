Москва3 октВести.Девочка 2025 года рождения и ее бабушка погибли в пожаре в Брянской области, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Он произошел минувшей ночью в частном доме в городе Сельцо.
На месте обнаружили погибшими девочку 2025 года рождения и ее бабушкуговорится в сообщении
Согласно сданным областного ГУ МЧС в MAX, пожар во 2-м Ленинском переулке был ликвидирован. К тушению привлекались 6 единиц техники.
Ранее в спасательном ведомстве сообщали, что в результате пожара есть пострадавшие.