В Брянской области в пожаре погибли годовалая девочка и ее бабушка

Годовалая девочка и ее бабушка погибли ночью при пожаре в Брянской области В Брянской области в пожаре погибли годовалая девочка и ее бабушка

Москва3 окт Вести.Девочка 2025 года рождения и ее бабушка погибли в пожаре в Брянской области, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он произошел минувшей ночью в частном доме в городе Сельцо.

На месте обнаружили погибшими девочку 2025 года рождения и ее бабушку говорится в сообщении

Согласно сданным областного ГУ МЧС в MAX, пожар во 2-м Ленинском переулке был ликвидирован. К тушению привлекались 6 единиц техники.

Ранее в спасательном ведомстве сообщали, что в результате пожара есть пострадавшие.