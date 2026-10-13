СК возбудил дело после гибели горняка из-за ЧП на шахте в Ростовской области

Уголовное дело возбудили после гибели помощника взрывника в шахте "Обуховская" СК возбудил дело после гибели горняка из-за ЧП на шахте в Ростовской области

Москва13 окт Вести.В Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели работника шахты "Обуховская". Об этом сообщается на сайте управления СК России по региону.

Следственными органами СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в сообщении

Уточняется, что следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия гибели мужчины.

Ранее сообщалось, что проходчик, помощник взрывника погиб в результате несчастного случая на шахте "Обуховская". Трагедия произошла во вторник, 13 октября, во время подготовки к взрывным работам.