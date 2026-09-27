В Обнинске рабочий погиб на производстве, возбуждено дело

В Обнинске возбудили дело по факту гибели рабочего на производстве В Обнинске рабочий погиб на производстве, возбуждено дело

Москва27 сен Вести.В Обнинске возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего. Подробности сообщает СУ СК РФ по Калужской области в MAX.

По данным следствия, 20 сентября текущего года наладчик оборудования во время работы на станке по производству пластиковых карт получил травму головы, несовместимую с жизнью говорится в сообщении

Проведен осмотр места происшествия, изъята документация. Для установления обстоятельств произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен допрос свидетелей.

В ходе расследования дела по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека, будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на предприятии.