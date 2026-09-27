Москва27 сенВести.В Обнинске возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего. Подробности сообщает СУ СК РФ по Калужской области в MAX.
По данным следствия, 20 сентября текущего года наладчик оборудования во время работы на станке по производству пластиковых карт получил травму головы, несовместимую с жизньюговорится в сообщении
Проведен осмотр места происшествия, изъята документация. Для установления обстоятельств произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен допрос свидетелей.
В ходе расследования дела по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека, будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на предприятии.