Семье рабочего, погибшего в шахте под Североуральском, окажут помощь

Свердловские полицейские установили личность погибшего в шахте рабочего Семье рабочего, погибшего в шахте под Североуральском, окажут помощь

Москва3 окт Вести.Сотрудники территориального отдела полиции Североуральска установили личность рабочего, погибшего в шахте "Черемуховская-Глубокая" после обрушения горной породы, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Его слова ведомство приводит в мессенджере MAX.

Это местный житель Олег Кравчук, 1984 г.р., у которого осталась вдова и ребенок отметил полковник Горелых

Он выразил искренние соболезнования семье погибшего и коллективу шахты, где он работал.

Руководство предприятия окажет семье всю необходимую помощь, добавил начальник пресс-службы ведомства.

По предварительным данным, трагедия произошла около 6.40 3 октября. Тело погибшего рабочего было обнаружено после локального обрушения горной породы. Следственные органы возбудили по этому факту уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека. Собственную проверку проводит прокуратура.