Москва18 нояВести.В Башкирии устанавливают обстоятельства гибели 42-летнего шахтера на руднике "Вишневский" в Хайбуллинском районе Башкирии. Об этом сообщает республиканская Гострудинспекция.
Трагедия произошла 14 ноября на руднике с работником АО " "Башкирское шахтопроходческое управление".
При перемещении лебедки в призабойной части ствола произошло ее отцепление от каната. При ее падении проходчик получил смертельную травмуговорится в сообщении ведомства
По результатам проверки будет приниматься решение в соответствии с российским законодательством.