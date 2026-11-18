Шахтер погиб на руднике при падении лебедки в Башкирии

На руднике в Башкирии погиб 42-летний шахтер Шахтер погиб на руднике при падении лебедки в Башкирии

Москва18 ноя Вести.В Башкирии устанавливают обстоятельства гибели 42-летнего шахтера на руднике "Вишневский" в Хайбуллинском районе Башкирии. Об этом сообщает республиканская Гострудинспекция.

Трагедия произошла 14 ноября на руднике с работником АО " "Башкирское шахтопроходческое управление".

При перемещении лебедки в призабойной части ствола произошло ее отцепление от каната. При ее падении проходчик получил смертельную травму говорится в сообщении ведомства

По результатам проверки будет приниматься решение в соответствии с российским законодательством.