Рабочий погиб на стройплощадке в Екатеринбурге, прокуратура проводит проверку

На стройке в Екатеринбурге погиб рабочий, сорвавшийся с высоты Рабочий погиб на стройплощадке в Екатеринбурге, прокуратура проводит проверку

Москва12 окт Вести.Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку после гибели работника местного предприятия на стройплощадке, сообщает региональный надзорный орган в мессенджере MAX.

ЧП произошло утром 9 октября строке в квартале улиц Репина – Крауля – Мельникова.

Работник, 1994 г.р., при выполнении строительных работ на высоте по возведению многоквартирного жилого дома сорвался и упал. В результате падения мужчина получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, от которых скончался на месте говорится в публикации

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Расследование находится на контроле надзорного ведомства.