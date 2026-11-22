Дело о нарушении ТБ возбуждено в Калуге после падения кровельщиков с крыши

Уголовное дело возбуждено по факту падения кровельщиков с крыши здания в Калуге Дело о нарушении ТБ возбуждено в Калуге после падения кровельщиков с крыши

Москва22 ноя Вести.Уголовное дело возбуждено в Калуге по факту падения кровельщиков с крыши здания, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере МАХ.

… следственным органом СК России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека) написали в ведомстве

В субботу, 21 ноября, в мкр. Правый берег Калуги при осуществлении кровельных работ двое рабочих сорвались с высоты 9 метров и получили телесные повреждения. От полученных травм 28-летний мужчина погиб на месте, 22-летний потерпевший доставлен в медицинское учреждение.